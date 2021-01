Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetene Gäste im Schrebergarten

Darmstadt (ots)

Ungebetene Gäste haben in der Zeit zwischen Freitag (15.1.), 20.15 Uhr und Samstag (16.1.), 12.15 Uhr ihr Unwesen in einem Schrebergarten in der Rodgaustraße getrieben. Die Täter kletterten über den Gartenzaun des Grundstückes und durchsuchten dort einen Lagerraum nach Wertgegenständen. Sie wurden fündig und ließen unter anderem Brennholz und eine Dartscheibe mitgehen. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-3810, sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

