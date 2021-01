Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Stockstadt am Rhein (ots)

Am 07.01.2021, kurz vor 20:00 Uhr ereignete sich in Stockstadt/Rh., Marktstr., ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Pkw streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw und fuhr anschließend weiter. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und klingelten bei der Geschädigten. Sie zeigten der Geschädigten den Schaden an ihrem Pkw und nannten auch das Kennzeichen des vermeintlichen Verursachers. Ohne ihre Personalien der Geschädigten zu geben, gingen die Zeugen weiter. Diese Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Gernsheim zur Aufklärung des Vorfalles zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Gernsheim





Telefon: 06258 / 9343-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell