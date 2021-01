Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/Nieder-Beerbach: Wohnung nach Brand unbewohnbar

Nieder-Beerbach (ots)

Eine vierköpfige Familie aus Nieder-Beerbach kann zunächst nicht in seine Wohnung zurück, nachdem diese durch einen Brand im Wohnzimmer und die Verrußung der anderen Räume unbewohnbar wurde. Am Sonntag (17.01.2021) gegen 17.55 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über den Einsatz der Feuerwehr in Nieder-Beerbach informiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang bereits schwarzer Rauch aus dem Gebäude. Die Bewohner befanden sich allerdings zu dieser Zeit nicht zuhause, sondern kamen während der Löscharbeiten von einem Ausflug zurück. Somit wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Familie kommt auf eigenen Wunsch bei Freunden unter. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 80.000 EUR. Sie hat die Ermittlungen nach der Ursache aufgenommen und die Wohnung bis zum Einsatz der Brandermittler zunächst versiegelt. Eingesetzt waren die Feuerwehren Mühltal, Nieder-Beerbach und Ober-Ramstadt mit 9 Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften.

