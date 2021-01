Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: keine Verstöße gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen an gut besuchten Ski-/Rodelörtlichkeiten im Odenwald am Sonntag

Südhessen/Odenwald (ots)

Begünstigt durch den in der Nacht von Samstag auf Sonntag gefallenen Neuschnee herrschten in den Höhenlagen des südhessischen Odenwaldes sehr gute Wintersportbedingungen. Die bekanntermaßen gut besuchten Bereiche sind durch die jeweiligen Ordnungsämter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeidienststellen überwacht worden. Besonders stark frequentiert war der Bereich an der Kreidacher Höhe Richtung Siedelsbrunn und am Skilift in Beerfelden. Verstöße gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen wurden nicht festgestellt. Zur Steuerung der Besucher sind in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Ordnungsämter Lautsprecherdurchsagen und Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -ableitung erfolgt. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

