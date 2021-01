Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Raubüberfall in Wohnung

Raunheim (ots)

Am frühen Samstagabend (16.01.) wurde ein 67-jähriger Raunheimer in seiner eigenen Wohnung Opfer eines Raubüberfalles. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffnete der Raunheimer um kurz vor 20.00 Uhr seine Wohnungstüre, nachdem er eine Person in seiner Hofeinfahrt wahrgenommen hatte. Nach öffnen der Türe wurde der Senior sofort durch eine männliche Person in die Wohnung zurückgedrängt und zu Boden gebracht. Ein zweiter Täter kam hinzu und bedrohte das Opfer mit einer Machete. Nachdem die Täter die Geldbörse mit mehreren hundert Euro des 67-jährigen aus der Wohnung geraubt hatten, flüchteten sie zu Fuß in grobe Richtung Bahnhofstraße. Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche Personen, welche deutsch mit ausländischem, möglicherweise osteuropäischen, Akzent gesprochen haben. Einer der Täter war mit einem hellen Jogginganzug, der Zweite mit dunkler Kleidung und hellen Schuhen bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen, eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.

