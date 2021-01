Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

64589 Stockstadt am Rhein (ots)

In der Zeit vom 09.01.2021 14:00 Uhr bis 11.01.2021 14:30 Uhr kam es in der Mühlstraße in 64589 Stockstadt am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der/Die bislang unbekannte Fahrzeugführer/in touchierte hierbei einen geparkten PKW Audi A6 in schwarz beim Vorbeifahren. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seiner/ihrer Warte- und Mitteilungspflicht nachzukommen.

Der Sachschaden wird auf circa 1000,- EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

