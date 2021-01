Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Eppertshausen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Darmstadt-Dieburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 14.01., 15:00 Uhr bis Freitag, 15.01., 13:00 Uhr kam es in Eppertshausen in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen streifte ein Fahrzeug im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten schwarzen BMW. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich bei der Polizei zu melden. An dem beschädigten Auto wurde weiße Farbe festgestellt. Das flüchtige Fahrzeug müßte an der Fahrerseite einen frischen Unfallschaden haben. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen bzw. dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071-96560 mit der Polizeistation Dieburg in Verbindung zu setzen.

