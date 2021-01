Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Seniorin auf Bundesstraße von Kastenwagen erfasst

Gernsheim (ots)

Eine 84 Jahre alte Frau aus Gernsheim wurde am Freitagmittag (15.01.), gegen 13.40 Uhr, beim Überqueren der Bundesstraße 44 in Höhe Tannenhof, von einem Kastenwagen erfasst und hierbei schwerverletzt. Die Frau wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert. Der 61 Jahre alte Wagenlenker aus dem Landkreis südliche Weinstraße, der in Richtung Gernsheim unterwegs war, blieb bei dem Unfall unverletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Bundesstraße 44 war für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme zwischen Gernsheim und Klein-Rohrheim bis 15.45 Uhr vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell