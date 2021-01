Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag, 14.01.2021, kam es in der Zeit von 13:50 Uhr bis 21:15 Uhr auf dem Parkplatz der Firma LIDL in der Lilienthalstraße in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall. Auf dem Parkplatz wurde ein dort geparkter VW Passat beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An den VW Passat entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06251 7060 in Verbindung zu setzen.

