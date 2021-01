Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Geparktes Fahrzeug beschädigt und vom Unfallort geflüchtet.

Lampertheim (ots)

Einen Verkehrsunfall im Bibliser Weg in Lampertheim-Hofheim bearbeitet die Polizeistation Lampertheim-Viernheim. In der Zeit von Dienstag den 12.01.2021 um 10:45 Uhr bis Mittwoch den 13.01.2021 um 07:55 Uhr wurde ein grauer PKW Skoda, welcher im Bibliser Weg geparkt war, beschädigt. An dem Skoda wurde die gesamte linke Fahrzeugseite durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verusacher geben können, sich unter der Telefonnummer 06206 94400 zu melden.

