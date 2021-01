Polizeipräsidium Südhessen

Nachdem Unbekannte in einen Friseursalon in der Rheinstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Mittwochmittag (13.1.) gemeldet und kann bis zum vergangenen Donnerstag, den 7. Januar, zurückliegen. Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die Kriminellen unter Gewalteinwirkung Zutritt zum Salon. Neben Friseurutensilien machten sie sich auch eine Kaffeemaschine zur Beute. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

