Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Überfall auf Einkaufsmarkt +++Nachtragsmeldung+++

Babenhausen (ots)

Nach einem Überfall auf einen Einkaufsmarkt am Mittwochabend (13.01.) suchen die Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Kurz vor 19.30 Uhr hatten vier schwarz gekleidete Täter mit Mund-Nasen-Bedeckung den Markt in der Straße "Hinter der Altdörfer Kirche" betreten und einen Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht. Anschließend sollen sie mit ihrer Beute in einem Fahrzeug geflohen sein. Laut ersten Erkenntnissen sollen sich Zeugen in und vor dem Markt befunden haben. Diese Personen, die Hinweise zu den Tätern sowie dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

