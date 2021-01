Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Jugenheim: Blauer Audi (DA-JH 1968) gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Seeheim-Jugenheim (ots)

Auf einen blauen Audi, der in der Bickenbacher Straße parkte, hatten es Kriminelle am Mittwochmorgen (13.1.) abgesehen. Auf noch nicht bekannt Weise gelangten die Täter in den Fahrzeuginnenraum und machten sich mit dem Auto auf und davon. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DA- JH 1968 angebracht. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und grenzt die Tatzeit derzeit gegen 3 Uhr ein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

