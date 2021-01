Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Büroräume und Bibliothek im Visier Krimineller

Täter erbeuten Geld

Darmstadt (ots)

Ein Bürogebäude in der Adelungstraße, in welchem sich auch die Räume einer Bibliothek befinden, ist in der Zeit zwischen Dienstag (12.1.), 16.45 Uhr und Mittwoch (13.1.), 8 Uhr, in das Visier von Kriminellen geraten. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Täter in das Anwesen und hebelten dort zwei Bürotüren auf, um anschließend die Räume nach Beute zu durchsuchen. Die Täter wurden fündig und ließen Geld in Höhe von rund 100 Euro mitgehen. Der von ihnen verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 1000 Euro. Die Ermittlungsgruppe- City von der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

