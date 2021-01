Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Paul-Hessemer-Straße geparkter VW, geriet in der Nacht zum Dienstag (12.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen Scheiben ein, um sich Zugang in den Fahrzeuginnenraum zu verschaffen.

Im Auto entwendeten die Unbekannten anschließend unter anderem Münzgeld sowie zwei Ladekabel. Es entstand insgesamt ein Schaden von über 500 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

