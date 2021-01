Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Zwei leichtverletzte Personen nach Brand einer Waschmaschine

Dieburg (ots)

Am Dienstag (12.01.) kam es gegen 20.30 Uhr zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Dieburger Nordring. Nach ersten Feststellungen vor Ort geriet eine Waschmaschine im Keller des Hauses auf Grund eines technischen Defektes in Brand. Das Feuer konnte durch die Dieburger Feuerwehr jedoch schnell gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung wurde der komplette Wohnbereich stark verrußt und ist nicht mehr bewohnbar. Zwei der insgesamt vier Hausbewohner wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gefahren, die beiden anderen kamen bei Nachbarn und Bekannten unter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Neben der Feuerwehr aus Dieburg befanden sich drei Rettungswagen und zwei Streifen der Polizeistation Dieburg im Einsatz.

Berichterstatter: PHK Doerks, Polizeistation Dieburg

Matthias Brosch, EPHK und PvD

