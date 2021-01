Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

64546 Mörfelden- Walldorf (ots)

Am Montag, den 11.01.2021 in der Zeit von 12:30 bis 13:00 Uhr wurde ein geparktes Fahrzeug (Mercedes Benz in silber) auf Höhe der Nummer 15 in der Flughafenstraße in 64546 Mörfelden-Walldorf von einem noch unbekannten Unfallverursacher/in touchiert.

Wer kann hierzu Hinweise abgeben oder hat in dem o.g. Zeitraum Beobachtungen zu dem Unfallgeschehen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Tel.: 06105/ 40060 entgegen.

