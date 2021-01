Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Unbekanntes Auto beschädigt Außenspiegel

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Bierberau (ots)

Am Dienstagmorgen (12.1.) ist ein am Fahrbahnrand der Marktstraße geparkter gelber Fiat Panda von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Zeugen konnten beobachten, wie ein silbernes Fahrzeug kurz vor 9 Uhr die Marktstraße in Richtung Ortsmitte passierte und dabei den linken Außenspiegel des parkenden Fiats beschädigte. Der Schaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt. Die Polizei in Ober-Ramstadt ist mit den Unfallermittlungen betraut und sucht in die Zusammenhang Augenzeugen des Geschehens oder Hinweisgeber zum Unfallverursacher. Unter der Rufnummer 06154/63300 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

