Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Zwei Diebe im Biomarkt

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwei noch unbekannte Männer hatten am Montagabend (11.1.) in einem Biomarkt in der Heidelberger Landstraße nichts Gutes im Sinn. Beide betraten zeitversetzt zwischen 18.45 und 19 Uhr den Laden. Während einer der Unbekannten die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, nutzte sein Komplize die Gelegenheit und steckte sich Kosmetikartikel in die Jacke. Angesprochen auf sein Verhalten, ergriff das Duo sofort die Flucht. Die Täter wurden auf etwa 20 bis 30 Jahre alt und auf eine Körpergröße von circa 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Einer der Kriminellen hatte eine schlanke Statur und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer roten Softshelljacke, einer dunkelblauen Wollmütze sowie einer blauen Jeanshose bekleidet.Er hatte kurze dunkelblonde Haare. Sein Begleiter war von kräftiger Statur und mit einer grauen Kapuzenstrickjacke sowie einer weiten hellblauen Jeanshose bekleidet. Er trug eine graue Sporttasche mit sich und Turnschuhe von der Marke "Adidas". Beide Männer sprachen Hochdeutsch und erweckten den Eindruck alkoholisiert zu sein. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

