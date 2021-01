Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Stromkabel auf Baustelle entwendet

Gernsheim (ots)

An der Baustelle "Neues Ärztehaus" am Georg-Schäfer-Platz entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Montag (11.01.) insgesamt circa 20 Meter Stromkabel im Wert von über 600 Euro.

Die Täter durchtrennten hierzu unter anderem eine unter Spannung stehende Zuleitung zu einem Baustromkasten. Die Unbekannten entmantelten die beiden Kabelstücke und ließen die Ummantelung an Ort und Stelle zurück.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell