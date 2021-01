Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Sonntag, den 10.01.2021, kam es um 13:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße L3120 zwischen Mörlenbach und Bonsweiher. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug schnitt die Kurve und beschädigte einen dort vorbeifahrenden weißen Jaguar Land Rover am linken Seitenspiegel. Es kam zu einem Sachschaden von knapp 1000EUR. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder einem Flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06252/706-0 mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

