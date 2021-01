Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt; Verkehrsunfallflucht in Michelstadt, Walter-Rathenau-Allee.

MichelstadtMichelstadt (ots)

Am 11.01.2021, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich an der Einfahrt zu einem Einkaufs-, bzw. Baumarkt in der Walter-Rathenau-Allee in Michelstadt ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein silberner Kleinwagen streifte dort einen auf den Parkplatz einfahrenden blauen Toyota. Der Führer des Toyota hielt vor Ort an, wohingegen der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Kleinwagens, eventuell ein Mitsubishi Colt, auf der Walter-Rathenau-Allee, in Richtung Steinbach davonfuhr. an dem Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 EUR.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Erbach, Tel. 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

gefertigt: POK Frieß

Sachbearbeiter: Krieg, POK

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

