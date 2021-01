Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Geldkassette aus Pizzeria gestohlen

HeppenheimHeppenheim (ots)

Eine Geldkassette mit etwa 400 Euro sind aus einer Pizzeria in der Kalterer Straße gestohlen worden. Die Diebe nutzten die Nachtzeit zum Montag (10. - 11.1), um über ein Fenster ins Geschäft gelangen zu können. Von der Straßenseite aus kletterten sie in die Pizzeria und suchten offensichtlich nach Wertsachen. Wer den Einbruch beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 706-0 an die Polizei (DEG) in Heppenheim.

