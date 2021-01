Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Grauer Audi mehrfach beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

DieburgDieburg (ots)

Nachdem ein grauer Audi im Hans-Steinmetz-Ring erneut beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die aktuellen Beschädigungen in der Nacht zum Dienstag, den 29. Dezember, entstanden. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Montagmorgen (11.1.) gemeldet. Anfang Oktober wurde der graue Wagen von Vandalen erstmalig beschädigt. Diese hinterließen offenbar mit einem unbekannten Gegenstand Kratzer auf dem Audi. Auch ein schwarzer Toyota in der Konrad-Zuse-Straße geriet Mitte Dezember in das Visier der Kriminellen. Ob die Taten im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg nach Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder zu den Beschädigungen sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

