Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 31- Jähriger mit 1,51 Promille am Steuer gestoppt

DarmstadtDarmstadt (ots)

Am Sonntag (10.1.) endete die Fahrt eines 31 Jahre alten Mannes aus Groß-Zimmern auf der Polizeiwache mit einer Blutprobenentnahme und der Einleitung eines Strafverfahrens. Gegen 00.15 Uhr hatten Polizeibeamte des 1. Reviers den Mann in seinem Auto fahrend am Schlossgraben gestoppt und kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der Angehaltene unter dem Einfluss von Alkohol stand, was ein Atemalkoholtest mit 1,51 Promille im Ergebnis zeigte. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen und wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell