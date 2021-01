Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeibeamte stellen Drogen in Flüchtlingsunterkunft sicher

DarmstadtDarmstadt (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Südhessen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag (8.1.) die Wohnräume von zwei 38 und 50 Jahre alten Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in der Otto-Röhm-Straße durchsucht. Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes stellten die Zivilbeamten dabei geringe Mengen Marihuana in der Unterkunft des 38 -Jährigen sowie 970 Gramm Marihuana und eine Feinwaage in dem Zimmer seines 50-jährigen Nachbarn, der vor Ort nicht angetroffen werden konnte, sicher. Beide Männer werden sich strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen, geführt von der Darmstädter Kriminalpolizei (K34) dauern derzeit an.

