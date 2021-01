Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Durch die Kellertür eingedrungen

Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

DarmstadtDarmstadt (ots)

Kriminelle haben in der Zeit zwischen 17 Uhr am Freitag (08.01.) und 16.10 Uhr am folgenden Samstag (09.01.) ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße heimgesucht. Ob sie bei dem Einbruch Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten auf das Grundstück und verschafften sich durch eine eingetretene Kellertür gewaltsam Zugang zu dem Anwesen. Anschließend durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen in dem Wohnhaus und ergriffen danach unerkannt die Flucht. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06151/969-0 auf Zeugenhinweise.

