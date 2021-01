Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbrüchen in der Innenstadt gesucht

Bewohner überraschen Eindringling

DarmstadtDarmstadt (ots)

Nach drei Einbrüchen im Laufe des Sonntags (10.01.) hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach einem bislang noch unbekannten Täter. Am frühen Abend hatte es der Kriminelle nach derzeitigen Erkenntnissen auf drei Mehrfamilienhäuser abgesehen. Gegen 18 Uhr überraschte die Bewohnerin einer Wohnung in der Heidelberger Straße einen unbekannten Eindringling, der über die aufgehebelte Balkontür in das Anwesen eingestiegen war. Der Täter, der dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze trug, suchte ohne Beute umgehend in Richtung Felsingstraße das Weite. Um 19 Uhr versuchte der vermutlich gleiche Einbrecher die Balkontür einer Wohnung im Donnersbergring aufzuhebeln. Dies bemerkte jedoch ein anwesender Bewohner, weshalb der Unbekannte die Flucht ergriff. Laut Zeugenaussage war er zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hatte eine schmale Statur sowie kurzrasierte Haare. Bekleidet war er mit einer dunkelroten Jogginghose und schwarzer Oberbekleidung. Ebenfalls durch die gewaltsam geöffnete Balkontür verschaffte sich ein Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Heinrichstraße. Zeugen bemerkten die Spuren des Einbruchs gegen 20 Uhr und verständigten die Polizei. Der Tatzeitraum reichte jedoch bis 16.30 Uhr zurück. Bei der Suche nach Wertgegenständen wurde unter anderem ein Laptop, ein Smartphone sowie Haustür- und Autoschlüssel entwendet. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat in allen Fällen Strafanzeige erstattet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell