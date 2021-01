Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verkehrskontrolle endet mit vorläufiger Festnahme

Polizisten stellen Drogen und Bargeld sicher

DarmstadtDarmstadt (ots)

Die Fahrt eines 29 - Jährigen endete am Sonntag (10.1.) in der Frankfurter Straße mit seiner vorläufigen Festnahme sowie der Durchsuchung seiner Wohnung, bei der die Ordnungshüter des 1. Polizeireviers unter anderem Drogen und Bargeld sicherstellten.

Weil der Darmstädter während der Fahrt in seinem Auto telefonierte, hatte er die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen. Die Polizisten stoppten und kontrollierten den Mann gegen 14.45 Uhr in der Frankfurter Straße. Beim Öffnen des Autos schlug den Polizisten unmittelbar Marihuanageruch entgegen. Dieser Umstand zog die Durchsuchung seines Autos nach sich. Hierbei stießen die Polizisten auf rund 40 Gramm Marihuana sowie 20 Tabletten Ecstasy. Der Darmstädter wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und mit Beschluss des Amtsgerichts wurde anschließend die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Dabei wurden die Beamten von einem Diensthund unterstützt. Mit Erfolg. In den Wohnräumen des Mannes stießen die Ordnungshüter auf weitere rund 16 Gramm Marihuana und 19 Gramm einer Substanz, bei der es sich mutmaßlich um Amphetamine handelt, sowie Bargeld in Höhe von 755 Euro. Weiter konnte bei dem Beschuldigten im Zuge der Ermittlungen zudem eine Attrappe eines Sturmgewehres und eine Machete sichergestellt werden. Der 29-Jährige, der nach der Maßnahme wieder entlassen wurde, wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

