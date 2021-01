Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Neun Gäste in Cafe/Anzeigen wegen Verstoß gegen Coronaverordnung

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

In einem abgeschlossenen Cafe am Berliner Platz, trafen Polizeibeamte am Samstagabend (09.01.), gegen 22.45 Uhr, insgesamt neun Personen an, die damit gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen verstießen und zudem auch keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen und auch nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einhielten.

Gegen die neun Frauen und Männer im Alter zwischen 34 und 70 Jahren wurde Anzeige erstattet. Die Personen erhielten von der Polizei darüber hinaus einen Platzverweis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell