Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kleingartenanlage von ungebetenen Gästen heimgesucht

Zeugen gesucht

DarmstadtDarmstadt (ots)

Die Spuren ungebetener Besucher sind am Samstagnachmittag (9.1.) auf dem Gelände einer Kleingartenanlage im Rosenhöhweg entdeckt und die Polizei verständigt worden. Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum Samstag (2.1.) zurück, in welchem sich die noch unbekannten Täter Zugang zu mindestens drei Gartenhütten verschafft und dort nach Beute gesucht hatten. Ob und in welchem Umfang die Kriminellen fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Der verursachte Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten der Ermittlungsgruppe-City für alles Sachdienliche zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell