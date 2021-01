Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Gut gesicherte Tür verhindert Einbruch

Ginsheim-GustavsburgGinsheim-Gustavsburg (ots)

Gescheitert ist ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag (10.01.), gegen 3.00 Uhr, mit einem Einbruchsversuch in eine Pizzeria in der Darmstädter Landstraße.

Eine mit mehreren Riegeln versehene Eisentür war für den Kriminellen unüberwindbar. Er hinterließ allerdings einen Schaden von über 1000 Euro. Der verhinderte Einbrecher ist 1,70- 1,80 Meter groß. Er trug eine Mütze, Schal, Lederjacke sowie eine khakifarbene Hose.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

