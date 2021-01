Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Pepperoniwurst, Salami und Schinken bei Einbruch in Pizzeria erbeutet

BischofsheimBischofsheim (ots)

Eine Pizzeria in der Ulmenstraße geriet in der Nacht zum Sonntag (10.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst die Gaststättentür auf, um sich Zugang in das Lokal zu verschaffen. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher anschließend neben rund 100 Euro Bargeld auch Pepperoniwurst, Salami und Schinken mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

