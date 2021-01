Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Einbrecher nehmen Corona-Schnelltests mit

LampertheimLampertheim (ots)

Neben Fingerschmuck griffen Einbrecherin einem Haus in der Balthasar-Neumann-Straße auch nach zehn Packungen Corona-Schnelltests. Der Gesamtschaden ist über 1000 Euro hoch. Der Einbruchsdiebstahl wurde zwischen Freitagnachmittag (8.1.), 16 Uhr und Sonntagmorgen (10.1.), 9 Uhr in einem Einfamilienhaus mit integrierten Räumen einer Pflegestelle verübt. Nach ersten Ermittlungen sind die Täter über die Terrassentür ins Haus eingedrungen. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben. Alle Hinweise hierzu werden unter der 06252 / 706-0 entgegengenommen.

