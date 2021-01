Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Dieburg: Verkehrsunfallflucht in der Rheingaustraße, - Zeugenaufruf -

DieburgDieburg (ots)

Am Samstag, 09.01., kam es zwischen 09:00 und 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rheingaustraße in Dieburg. Dabei wurde ein geparktes weißes Fahrzeug auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Das unfallverursachende Fahrzeug müsste im Bereich vorn rechts beschädigt sein, insbesondere wurde hier der Spiegel in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

PHKin Gunkel

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell