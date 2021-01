POL-GG: Unfall mit Fahrerflucht

Polizeipräsidium Südhessen

Ein 76-jähriger Mann aus Groß-Gerau parkte sein Fahrzeug, einen weißen Citroen in der Straße "Römerhof" in Höhe der Luise-Büchner-Schule. In der Zeit von Donnerstag, 07. Januar nach 00:10 Uhr bis Freitag, 08.Januar gegen 11:00 Uhr fuhr ein anderer PKW offensichtlich von den dort befindlichen Parkplätzen rückwärts und beschädigte hierbei den Citroen nicht unerheblich, Schaden ca. 3.000.- EUR. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges hinterließ zwar eine Benachrichtigung am Fahrzeug des Geschädigten, jedoch waren die Angaben unvollständig, weshalb nun die Groß-Gerauer Polizei die Ermittlungen wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort aufgenommen hat. Zeugen des Vorfalles, wie auch der Fahrer des Verursacherfahrzeuges werden gebeten, sich mit der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 - 1750 in Verbindung zu setzen.

