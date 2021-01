Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Trautheim: Brennender Hochsitz ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

MühtalMühtal (ots)

Ein brennender Hochsitz hat am Freitagnachmittag (8.1.) die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 14.45 Uhr hatten Zeugen die Flammen in einem rechtsseitig gelegenen Waldstück kurz vor dem Ortseingang Trautheim wahrgenommen und die Rettungsdienste alarmiert. Das Feuer wurden umgehend von der Feuerwehr gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen war der obere Bereich des Hochsitzes aus noch nicht bekannten Gründen in Brand geraten. Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei in Darmstadt (ZK10) übernommen haben. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweisen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

