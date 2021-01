Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Einbruch in Getränkemarkt

Zeugen gesucht

ReinheimReinheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (8.1.) brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt in der Darmstädter Straße ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge, gelangten die Kriminellen durch Gewalteinwirkung ins Innere des Marktes. Dort hatten es die ungebetenen Gäste offenbar auf Alkohol abgesehen. Mit mehreren Flaschen an Spirituosen flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell