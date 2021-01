POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: Spaziergängerin findet Grabschmuck im Gebüsch/Wer kann Hinweise geben?

Polizeipräsidium Südhessen

Riedstadt-Crumstadt: Spaziergängerin findet Grabschmuck im Gebüsch/Wer kann Hinweise geben?

Riedstadt

Am Sonntag (03.01.), entdeckte eine Spaziergängerin in einem Gebüsch entlang des ersten betonierten Feldwegs, welcher aus Richtung Crumstadt in Richtung Eschollbrücken führt, diversen Grabschmuck.

Die Polizei stellte die Dekorationsstücke zur Grabzierde anschließend sicher. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Herkunft der Gegenstände. Auch der Gemeinde Riedstadt ist kein Fall von Vandalismus oder Diebstahl auf dem Friedhof in Crumstadt bekannt.

Die Ordnungshüter wenden sich nun an die Bevölkerung. Wer erkennt den auf den Fotos abgebildeten Grabschmuck? Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0

