Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Einbrecher suchen Bürogebäude heim

DarmstadtDarmstadt (ots)

Zwei noch unbekannte Einbrecher haben am frühen Freitagmorgen (8.1.) ein Bürogebäude in der Poststraße heimgesucht. Gegen 1.45 Uhr warfen die Kriminellen mit einem Stein ein Fenster des Gebäudes ein und gelangten auf diesem Weg in die Räume. Bevor sie sich auf die Suche nach Wertgegenständen machten, wurden die Täter mutmaßlich durch das Auslösen des Alarms gestört und traten die Flucht an. Eine sofort nach ihrer Alarmierung eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zum Geschehen nimmt die ermittelnde Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell