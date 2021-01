POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch gesucht

Polizeipräsidium Südhessen

In der Zeit zwischen Mittwoch (6.1.),18 Uhr und Donnerstag (7.1.), 13 Uhr, haben noch unbekannte Täter versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Parcusstraße zu gelangen. Bei ihrer Rückkehr hatten die Wohnungsinhaber die Hebelspuren der Kriminellen an der Eingangstür entdeckt und die Polizei informiert. Glücklicherweise hielt die Tür dem kriminellen Vorhaben stand. Die Kripo in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die die Täter möglicherweise beobachten konnten, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

