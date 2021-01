Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt: Schwerer Verkehrsunfall mit Fußgänger

Groß-UmstadtGroß-Umstadt (ots)

Am Donnerstag (07.01.) kam es gegen 17.30 Uhr in der Georg-August-Zinn Straße in Groß-Umstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein 76-Jähriger Fußgänger aus Groß-Umstadt schwerverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Fußgänger die Fahrbahn der Georg-August-Zinn Straße, zwischen anhaltenden Fahrzeugen. Ein entgegenkommender 33-Jähriger Autofahrer aus Groß-Umstadt erfasste den kreuzenden Fußgänger. Der Fußgänger wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt mindestens 3000 Euro.

Zur genauen Klärung des Unfallherganges sucht die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071-9656-0 Augenzeugen, welche sachdienliche Angaben machen können.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Georg-August-Zinn Straße.

Berichterstatter: Rapp, Polizeikommissar Polizeistation Dieburg

