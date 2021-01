Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht vom 07.01.2021

Mörfelden- WalldorfMörfelden- Walldorf (ots)

Ein(e) noch unbekannter Fahrzeugführer/in befuhr am Donnerstag, den 07.01.2021 in der Zeit zwischen 11:00 und 14:00 Uhr die Opelstraße. Er/Sie bog dann nach links in die Gerauer- Str. / B44 in Mörfelden Walldorf, /OT Mörfelden in Fahrtrichtung Groß-Gerau ein. Hierbei streifte das Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten KfZ- Anhänger. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR. Danach flüchtete der/die Fahrzeugführer/in ohne ihre Warte- und Mitteilungspflicht nachzukommen in Fahrtrichtung Groß-Gerau.

Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet oder kann hierzu sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr.: 06105/ 40060 entgegen.

