Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Autohaus/Zeugen gesucht

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

Ein Autohaus in der Eisenstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (07.01.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten mit Brachialgewalt eine Tür zur Werkstatt auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Erfolgslos versuchten die ungebetenen Besucher anschließend einen Tresor zu öffnen. Sie flüchteten daher unverrichteter Dinge ohne Beute wieder vom Tatort. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten die Einbrecher einen Schaden von rund 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

