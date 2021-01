Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Jogger entpuppt sich als Exhibitionist

RiedstadtRiedstadt (ots)

An einer 69 Jahre alten Frau joggte am Mittwochnachmittag (06.01.), gegen 16.00 Uhr, am Feldweg entlang des Riedsees, ein unbekannter Mann vorbei. In Höhe der Anglerhütte stoppte der Mann, entblößte sich und zeigte sich der 69-Jährigen anschließend in schamverletzender Weise.

Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er trug ein weißes T-Shirt oder Pullover, eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Maske und eine schwarze Mütze.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

