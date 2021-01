Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Kriminelle erbeuten mehrere Hundert Euro Geld

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

ErzhausenErzhausen (ots)

Weil sich Kriminelle bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Elbestraße mehrere Hundert Euro Bargeld zur Beute machten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Einbruch wurde der Polizei am Mittwochmittag (6.1.) gemeldet und kann bis zum vergangenen Donnerstag, den 31. Dezember, zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten durch Gewalteinwirkung an einem Fenster ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie die Wohnräume. Mit ihrer Beute in Form von mehreren Hundert Euro Bargeld flüchteten sie im Anschluss unerkannt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell