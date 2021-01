Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verkehrskontrolle endet mit Festnahme

Marihuana und Haschisch sichergestellt

Ermittlungsverfahren gegen 27-Jährigen eingeleitet

DarmstadtDarmstadt (ots)

Die Kontrolle eines 27 Jahre alten Mannes als Beifahrer in einem weißen Transporter mündete am Mittwochmittag (6.1.) in seiner Festnahme sowie anschließender Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Drogen. Gegen 12 Uhr hatten Beamte des 1. Polizeireviers das Fahrzeug im Haardtring gestoppt. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten bei dem Hanauer 380 Euro Bargeld sowie mehr als 20 Gramm Haschisch und Marihuana sicher, dass er verkaufsbereit und abgepackt unter seinem Sitz mit sich führte. Der Tag des Gestoppten endete auf der Polizeiwache. Dort wurde Anzeige erstattet. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 27-Jährige nach Hause entlassen. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

