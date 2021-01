Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Unberechtigt in Tiefgarage/Unbekannte attackieren 59-Jährigen

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

Weil sie sich unberechtigt in einer Tiefgarage in der Ferdinand-Stuttmann-Straße aufhielten, forderte der Betreiber der Anlage, ein 59 Jahre alter Mann, zwei junge Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, die in Begleitung eines etwas jüngeren Mädchens waren, am Dienstag (05.01.), gegen 17.00 Uhr, dazu auf die Tiefgarage zu verlassen.

Die beiden Männer gingen anschließend auf den 59-Jährigen los und schlugen gemeinschaftlich auf ihn ein. Dabei wurde der Mann am Kopf verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Das Mädchen war an der Auseinandersetzung nicht beteiligt.

Die Unbekannten flüchteten nach der Tat. Einer der Männer trug eine weiße Kappe, weiße Jacke und eine helle Hose sowie weiße Schuhe. Sein Begleiter war mit einer schwarzen Kappe, schwarzer Jacke und weißen Schuhen bekleidet.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell