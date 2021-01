Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe eingeschlagen

Jacke, Laptop, Rucksack und Werkzeug entwendet

DarmstadtDarmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (5.1.) und Mittwoch (6.1.) hatten es noch unbekannte Täter auf einen in der Feldbergstraße geparkten blauen Mercedes abgesehen. Die Kriminellen schlugen eine Scheibe des Fahrzeuges ein, verschafften sich damit gewaltsam Zugang zum Innenraum und schnappten sich dort die zurückgelassenen Wertgegenstände, darunter unter anderem einen Laptop sowie Werkzeug. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro flüchteten sie. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

