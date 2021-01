Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruchalarm im Supermarkt

Polizeistreife stößt auf stadtbekannten Vierbeiner (FOTO)

Bild-Infos

Download

DarmstadtDarmstadt (ots)

Auf einen stadtbekannten Vierbeiner sind zwei Beamte des 1. Polizeireviers bei einem Einbruchalarm am späten Dienstagabend (05.01.) gestoßen. Gegen 21.40 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen akustischen Alarm, der im Bereich des Marktplatzes in der Darmstädter Innenstadt zu hören gewesen sei. Die Mitteiler gingen davon aus, dass das Geräusch aus Richtung eines dortigen Supermarktes kam. Umgehend wurde eine Polizeistreife in die Ludwigstraße gesandt, die schnell bestätigen konnte, dass hier der Ursprung des Alarms war. Bei der anschließenden Durchsuchung des Marktes, bei der auch ein Diensthund eingesetzt war, standen sich die Polizisten plötzlich einem Eindringling entgegen, den sie dort nicht erwartet hätten. Im Kassenbereich kam dem Streifenteam der bekannte Stadtkater "Einstein" entgegen. Scheinbar hatte er den Einbruchalarm ausgelöst. Eine komplette Absuche des Geschäftes verlief darüber hinaus negativ. Nach der Umstellung des Katers und einer kurzen Krauleinheit musste "Einstein" den Supermarkt verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell